Mapa de mercado do panorama de crédito no Brasil

Dando continuidade a nossos artigos sobre mercado de capital de dívida, decidimos nos deter um pouco no estudo do panorama de crédito no Brasil.

Nos últimos anos, percebemos um aumento considerável do número de fundos, bancos e startups que oferecem financiamento de dívida para startups no país. Esse crescimento foi impulsionado pelo grande aumento do número de fintechs no Brasil (hoje, mais de mil) e pelos retornos atraentes de startups de sucesso, como Nubank e Creditas. No entanto, apesar do momento positivo, fundadores de empresas ainda consideram o levantamento de capital de terceiros um processo complicado e, de modo geral, pouco claro.

Para abordar essa questão e ajudar fundadores de empresas da região, trabalhamos com nossos amigos da VERT para criar um mapa de mercado dos principais fundos e fornecedores de crédito. O objetivo deste recurso é apresentar um guia claro e prático para fundadores de empresas que buscam levantar capital de terceiros no Brasil.

